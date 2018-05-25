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25.05.2018  11:17   

Геннадий Кернес: Поздравляю всех с окончанием учебного года!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил выпускников школы № 80. Мэр приехал на торжественную линейку - последний звонок.


// Городской Дозор

80-я школа в этом году выпускает 42 одиннадцатиклассников.

«Дорогие выпускники, с праздником! Я хочу чтоб этот день был для вас памятным. Светлого вам будущего, свершения всех желаний. Мы всегда с вами», - сказал городской голова Геннадий Кернес.

Так же Геннадий Кернес поздравил  и 57 выпускников школы номер 119.

«Дорогие выпускники, школьники, родители. Я понимаю, как вы ждали этот день. Вы переживаете, а что нас ждёт впереди. А я уверен, что вас ждёт все только победы, достижения и счастливый путь. Этот последний звонок это один из этапов вашей жизни. Хочу, чтоб вы не забывали своих учителей, Которые вложили в вас всю свою душу и свои знания. Я желаю вам, успеха, целеустремлённости, вдохновения, чтобы все ваши мечты сбывались. Счастья, божьей благодати и мирного неба над головой. Спасибо вам, что вы так любите свою школу. Будьте счастливы», - отметил Геннадий Кернес.

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Источник:   Facebook
 Тэги:  кернес, праздник, харьков, выпускной
 
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