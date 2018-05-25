25.05.2018 14:32

На харьковском пивзаводе чрезвычайники «ликвидировали» выброс аммиака (ФОТО)

25 мая на территории пивзавода «Рогань» прошли комплексные учения специалистов государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



// ГСЧС

По легенде учений произошла разгерметизация ресивера с аммиаком с последующей утечкой химически опасного вещества.



На место происшествия немедленно прибывают отделения добровольно-пожарной дружины предприятия, подразделение пожарно-спасательной службы Индустриального района, химическое подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и аварийно-восстановительная бригада предприятия.

«Подразделения обнаружили источник разгерметизации цистерны, быстро ликвидировали утечку аммиака и провели все необходимые действия по эвакуации пострадавших в безопасное место», – сообщили в ГУ ГСЧС.