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25.05.2018  14:32   

На харьковском пивзаводе чрезвычайники «ликвидировали» выброс аммиака (ФОТО)

25 мая на территории пивзавода «Рогань» прошли комплексные учения специалистов государственной службы по чрезвычайным ситуациям.


// ГСЧС

По легенде учений произошла разгерметизация ресивера с аммиаком с последующей утечкой химически опасного вещества.

На место происшествия немедленно прибывают отделения добровольно-пожарной дружины предприятия, подразделение пожарно-спасательной службы Индустриального района, химическое подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и аварийно-восстановительная бригада предприятия.

«Подразделения обнаружили источник разгерметизации цистерны, быстро ликвидировали утечку аммиака и провели все необходимые действия по эвакуации пострадавших в безопасное место», – сообщили в ГУ ГСЧС.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, учения, харьков
 
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