На харьковском пивзаводе чрезвычайники «ликвидировали» выброс аммиака (ФОТО)

25 мая на территории пивзавода «Рогань» прошли комплексные учения специалистов государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По легенде учений произошла разгерметизация ресивера с аммиаком с последующей утечкой химически опасного вещества.
На место происшествия немедленно прибывают отделения добровольно-пожарной дружины предприятия, подразделение пожарно-спасательной службы Индустриального района, химическое подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и аварийно-восстановительная бригада предприятия.
«Подразделения обнаружили источник разгерметизации цистерны, быстро ликвидировали утечку аммиака и провели все необходимые действия по эвакуации пострадавших в безопасное место», – сообщили в ГУ ГСЧС.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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