В полиции рассказали, как прошли Последние звонки в школах Харькова

Никаких нарушений по время проведения мероприятий не зафиксировано.
Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.
Торжества прошли в 712 школах и учебных заведениях Харьковщины. Охрану порядка обеспечивали 1100 сотрудников полиции.
Также усилено патрулирование в центральной части Харькова – улице Сумской, сада Шевченко, парке Горького, ближайших к ним улицах.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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