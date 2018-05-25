25.05.2018 15:01

В полиции рассказали, как прошли Последние звонки в школах Харькова

Никаких нарушений по время проведения мероприятий не зафиксировано.



// Нацполиция

Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.



Торжества прошли в 712 школах и учебных заведениях Харьковщины. Охрану порядка обеспечивали 1100 сотрудников полиции.



Также усилено патрулирование в центральной части Харькова – улице Сумской, сада Шевченко, парке Горького, ближайших к ним улицах.