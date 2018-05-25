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25.05.2018  16:05   

Игорь Терехов пожелал выпускникам сделать наш Харьков еще лучше (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил учителей, родителей и учащихся школы №138 и гимназии №43.


// city.kharkov.ua

Традиционно дети подготовили творческие номера, выступили первоклассники, а выпускники станцевали прощальный школьный вальс.

«Для большинства из вас сегодня начинаются долгожданные каникулы. Я уверен, что ваши родители, ваши учителя сделают все возможное, чтобы вы хорошо отдохнули и с новыми силами, радостные и веселые 1-го сентября пришли сюда, чтобы снова получать знания. Нашим выпускникам я желаю добиться в жизни очень многого и сделать так, чтобы наш Харьков стал еще лучше. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и мира», - сказал во время праздничной линейки Игорь Терехов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  последний звонок, терехов, харьков
 
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