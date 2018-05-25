25.05.2018 18:15

Геннадий Кернес: Встречи с вами вдохновляют меня на новые дела

На празднике Последнего звонка в школе №119 Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил учителей, родителей и выпускников.



// Городской Дозор

Выпускники школы, а их в этой году 57 человек, встречали мэра живым коридором, аплодисментами и поздравлениями.



И школа, и выпускники, заявил Геннадий Кернес, поздравляя школьников с окончанием учебного года, могут рассчитывать на поддержку со стороны города.



В планах мэрии, подчеркнул градоначальник, не только развивать и укреплять материально-техническую базу учебных заведений Харькова, но и уделить особое внимание безопасности в школах.



Мэр поделился с выпускниками последними достижениями Харькова и рассказал, что город с ведущими европейскими финансовыми компаниями в ближайшие годы планирует реализовать немало мощных проектов.



«Вы – будущее Харькова. Это вы – главный человеческий ресурс нашего города, нашей страны. И конечно, хотелось бы, чтобы те деньги, которые вкладывают инвесторы - сотни миллионов иностранной валюты, работали на вас. На благо ваших семей, вас лично, ваших родных. И вы видели, как преображается, возрождается город. Как он усовершенствуется. Я хочу пожелать вам успеха, целеустремленности, вдохновения, и конечно, чтобы ваши мечты сбывались», – сказал Геннадий Кернес.



Выпусники принесли на праздник свои фотографии с Геннадием Кернесом, сделанные ранее, и последнего школьного вальса и последнего звонка попросили мэра их подписать. Да и без серии новых фотографий с городским головой не обошлось.



В перерывах Геннадий Кернес поделился с жителями микрорайона ХТЗ планами города по улучшению инфраструктуры.



По словам мэра, встречи с харьковчанами вдохновляют его на новые дела.



Это вызвало горячую поддержку присутствующих: «У вас самое сильное сердце, самое доброе сердце. Мы вас очень любим. Честное слово. Наш мэр - самый лучший мэр не только Украины! УРААА!»