25.05.2018 18:51

Вина псевдогазовиков-«гастролеров», которые грабили стариков, доказана в суде

Дзержинский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры № 1 и признал виновным в совершении ряда грабежей двух мужчин (42 года и 26 лет), которые под видом сотрудников газовой службы грабили пожилых харьковчан.



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По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, 46-летнему грабителю - жителю Запорожья суд назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Его племяннику - 26-летнему жителю Донецкой области - 7 лет лишения свободы.



Прокуратура доказала в суде, что в течение января-сентября 2016 «гастролеры» совместно со своим знакомым совершили 4 грабежа в Шевченковском и Слободском районах города. Их жертвами стали одинокие пожилые харьковчане.



«Мужчины приходили в дома стариков, представлялись работниками «Харьковгоргаза», и под предлогом бесплатной замены газового оборудования попадали в квартиру. После чего, применяя насилие к хозяевам, забирали деньги и ценные вещи. Грабители не гнушались ничем - кроме денег брали все, что попадалось под руку. Среди похищенного были фотоаппарат, серебряные украшения, золотые серьги, которые злоумышленники вытащили из ушей 87-летней пенсионерки, и даже столовый сервиз на 6 персон. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет почти 32 тыс. грн », – рассказала Шевцова.



Следует отметить, что это седьмая судимость 42-летнего мужчины. С 1998 года он совершал преимущественно имущественные преступления. Специализировался на кражах. В «послужном списке» мужчины также совершение мошенничества и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.



Дело по третьему псевдогазовика выделено в отдельное производство.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.