Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)



11.30 В зал суда вошли представители ОБСЕ.



11.47 Судья Андрей Антонов вошел в зал, началось заседание.



11.50 Адвокат мэра Андрей Цыганков просит разобраться, на какой стадии находится изучение материалов доказательной базы, когда в суд явятся оставшиеся шесть свидетелей обвинения.



Мэр Геннадий Кернес его поддерживает.



«Прокуратуре нужно точно высказать позицию относительно допроса свидетелей обвинения, которые не явились. Очевидно, что они не внесут ничего нового, подобные свидетели – из Макдональдса и так далее – уже давали показания. Но обвинение должно четко сказать: допрос свидетелей закончен, тогда защита может вести себя адекватно и двигаться по процедуре дальше», – сказал Геннадий Кернес.



Несмотря на это прокурор Александр Ганилов заявил, что отказываться от оставшихся свидетелей не намерен.



«Сейчас мы в тупике, и нужно решить, как из него выбираться. Дело длится четвертый год и прокурор уже не раз намекал на срок давности! Я езжу на все заседания, хотя это дается мне нелегко. Нужно прекратить эти формальные споры что делать с неявляющимися свидетелями, за которых цепляется прокуратура. Я требую справедливого суда», – прокомментировал ситуацию Геннадий Кернес.



В суде объявили перерыв до 4 июня.