29.05.2018 12:07
Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
Во вторник, 29 мая, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
// dozor.kharkov.ua
Как и на предыдущих заседаниях по делу харьковского городского головы, ситуация вокруг здания суда спокойная. Без митингов и оцепления. Правопорядок обеспечивают несколько правохранителей.
10.50 На данный момент прибыли адвокаты городского головы, а также сам мэр Геннадий Кернес.
Также уже прибыли прокуроры, один из потерпевших Сергей Ряполов.
На сегодняшнем заседании должны приступить к изучению доказательств стороны защиты.
11.25 Геннадий Кернес и двое его охранников – Виталий Блинник и Евгений Смицкий, которые также проходят, как обвиняемые, – уже в зале суда.
Второго потерпевшего по делу – Александра Кутянина – нет.
Все ждут судью.
11.30 В зал суда вошли представители ОБСЕ.
11.47 Судья Андрей Антонов вошел в зал, началось заседание.
11.50 Адвокат мэра Андрей Цыганков просит разобраться, на какой стадии находится изучение материалов доказательной базы, когда в суд явятся оставшиеся шесть свидетелей обвинения.
Мэр Геннадий Кернес его поддерживает.
«Прокуратуре нужно точно высказать позицию относительно допроса свидетелей обвинения, которые не явились. Очевидно, что они не внесут ничего нового, подобные свидетели – из Макдональдса и так далее – уже давали показания. Но обвинение должно четко сказать: допрос свидетелей закончен, тогда защита может вести себя адекватно и двигаться по процедуре дальше», – сказал Геннадий Кернес.
Несмотря на это прокурор Александр Ганилов заявил, что отказываться от оставшихся свидетелей не намерен.
«Сейчас мы в тупике, и нужно решить, как из него выбираться. Дело длится четвертый год и прокурор уже не раз намекал на срок давности! Я езжу на все заседания, хотя это дается мне нелегко. Нужно прекратить эти формальные споры что делать с неявляющимися свидетелями, за которых цепляется прокуратура. Я требую справедливого суда», – прокомментировал ситуацию Геннадий Кернес.
В суде объявили перерыв до 4 июня.
Свидетелей стороны обвинения и стороны защиты вызовут на следующее заседание тремя способами. Им направят повестки по месту регистрации и по месту работы почтой, а также на электронную почту.
В свою очередь, адвокат городского головы Лидия Изовитова заявила, что сторона защиты и дальше намерена доказывать невиновность мэра и его охранников, а само дело назвала сфальсифицированным.