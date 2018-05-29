Главная Новости Власть Назначена дата очередного суда по делу Кернеса
29.05.2018  12:14   

Назначена дата очередного суда по делу Кернеса

Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 4 июня.


dozor.kharkov.ua
Такое решение принял судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов. 
 
Начало – в 11.00.

На сегодняшнем заседании должны были приступить к изучению доказательств стороны защиты. Своих свидетелей должны были доставить и сторона защиты, и сторона обвинения.

Судья перенес слушания по делу, потому что ни один из свидетелей не явился.
 

 

Тэги:  кернес, полтава, суд, харьков
 
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