29.05.2018 17:18

Игорь Терехов: Наиболее изношенные теплосети будут заменены

В городском совете прошло совещание относительно подготовки города к отопительному сезону 2018-2019 годов.



// city.kharkov.ua

Совещание, в котором приняли участие заместители городского головы, директора профильных департаментов, коммунальных предприятий, провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Как сообщил первый вице-мэр, в ходе подготовки производится замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.



«Мы меняем сети «Харьковводоканала», приступили к ремонту внутридомовых сетей. Ведется работа с Мировым банком по привлечению кредитных средств для замены магистральных трубопроводов «Харьковских тепловых сетей», на сетях проводятся гидравлические испытания. Мы работаем над тем, чтобы выполнить максимум работ перед началом нового отопительного сезона. Понимаем, что все сети заменить невозможно, но наиболее изношенные будут заменены», – подчеркнул Игорь Терехов.



