Будет закуплена новая техника для уборки снега на дорогах и трамвайных путях, – Игорь Терехов

Зимой 2018/2019 нужно уделить больше внимания уборке внутриквартальных дорог.
Об этом первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил на совещании относительно подготовки города к отопительному сезону 2018-2019 годов.
«Прежде всего должен быть сформирован четкий план уборки снега на основных магистралях и внутриквартальных дорогах. Если с основными магистралями мы справляемся в полном объеме, то уборке внутриквартальных дорог нужно уделить больше внимания. Для этого, в том числе, и будет закуплена новая техника. Кроме того, появится новая техника для расчистки трамвайных путей», - отметил первый вице-мэр.
При этом он акцентировал внимание на уборке снега на остановках и расчистке пешеходных выходов из метро.
Также Игорь Терехов рекомендовал дежурным бригадам оперативнее работать в непогоду, когда идет сильный дождь, град, ускорить расчистку ливневых канализаций, чтобы избегать скопления воды на дорогах и не доставлять людям неудобств.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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