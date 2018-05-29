29.05.2018 17:57

Будет закуплена новая техника для уборки снега на дорогах и трамвайных путях, – Игорь Терехов

Зимой 2018/2019 нужно уделить больше внимания уборке внутриквартальных дорог.



// Городской Дозор

Об этом первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил на совещании относительно подготовки города к отопительному сезону 2018-2019 годов.



«Прежде всего должен быть сформирован четкий план уборки снега на основных магистралях и внутриквартальных дорогах. Если с основными магистралями мы справляемся в полном объеме, то уборке внутриквартальных дорог нужно уделить больше внимания. Для этого, в том числе, и будет закуплена новая техника. Кроме того, появится новая техника для расчистки трамвайных путей», - отметил первый вице-мэр.



При этом он акцентировал внимание на уборке снега на остановках и расчистке пешеходных выходов из метро.



Также Игорь Терехов рекомендовал дежурным бригадам оперативнее работать в непогоду, когда идет сильный дождь, град, ускорить расчистку ливневых канализаций, чтобы избегать скопления воды на дорогах и не доставлять людям неудобств.