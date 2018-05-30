В Харьков завезли подозрительное декоративное покрытие из России

Груз задержан до проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.
В зону таможенного контроля прибыл груз из России – 220 кг декоративного покрытия, которое используется при ремонте помещений.
На отделоные материалы отсутствовали документы, свидетельствующих о безопасности груза.
Сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области отказали в завершены осуществления санэпидконтроля.
Груз помещен на хранение до проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: