Главная Новости Власть В Харьков завезли подозрительное декоративное покрытие из России
30.05.2018  12:31   

В Харьков завезли подозрительное декоративное покрытие из России

Груз задержан до проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.


//kh-consumer.gov.ua

В зону таможенного контроля прибыл груз из России – 220 кг декоративного покрытия, которое используется при ремонте помещений.

На отделоные материалы отсутствовали документы, свидетельствующих о безопасности груза.

Сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области отказали в завершены осуществления санэпидконтроля.

Груз помещен на хранение до проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, харьков
 
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