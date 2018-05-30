30.05.2018 17:15

Матиос: необходимо переформатирование органов военной юстиции

Это заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор заявил на брифинге в Харькове.



// ХОГА

В Харькове проходит международная конференция «Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы», участие в которой принимают представители военных прокуратур и посольств многих стран мира, в частности - Канады и Израиля.

«Есть острая необходимость неотложного переформатирования органов военной юстиции в Украине в соответствии с общепризнанными международными демократическими стандартами и правовыми нормами (с учетом практики функционирования и основных принципов деятельности подобных органов военной юстиции в развитом мире)», - сказал Анатолий Матиос на брифинге перед началом мероприятия.

По его словам, международная конференция - чуть ли не единственная возможность донести политикам, обществу мировоззренческие месседжи тех угроз (в первую очередь - обществу, которое привыкло к войне), которые появились в нашем государстве в результате этой войны .

«Хочу подчеркнуть, что создание Государственного бюро военной юстиции в настоящее время является единственно возможным и практически взвешенным способом реформирования системы военной юстиции, вызванного необходимостью полноценного обеспечения законности в войсках, невозможностью распыления полномочий по расследованию уголовных производств в этой сфере между различными правоохранительными органами. Как это и происходит сейчас. Есть необходимость устранения рисков, связанных с завершением временных полномочий по осуществлению досудебных расследований военных преступлений военными прокурорами», - сказал Анатолий Матиос.