Кладовщику, обворовавшему университет почти на 90 тысяч гривен, объявили подозрение

Харьковская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении 29-летнему кладовщику одного из университетов Харьковщины по факту присвоения имущества учебного заведения (ч. 1 ст. 191 УК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, в течение августа 2016 года - март 2017 из состава учебно-опытного поля университета исчезло более 30 тыс. кг. ячменя и озимой пшеницы. Общая сумма убытков составляет почти 90 тыс. грн.
За сохранность материальных ценностей, находящихся в складском помещении учебного заведения, нес ответственность кладовщик. Установлено, что именно он и продал сельскохозяйственную продукцию. Предприимчивый сотрудник реализовывал пшеницу и ячмень физическим лицам за наличные.
Максимальная санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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