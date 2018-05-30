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30.05.2018  19:13   

Новые троллейбусы в Харькове начнут курсировать уже с нового года

В городе планируют повысить качество перевозок пассажиров.


// city.kharkov.ua

Харьков настроен, привести в порядок весь наземный общественный транспорт: трамваи, троллейбусы и маршрутные автобусы.

Такое поручение руководителям соответствующих служб дал первый вице-мэр Игорь Терехов.

Буквально за несколько месяцев весь подвижной состав должны, где это необходимо, восстановить, упорядочить салоны и привести внутри транспорта соответствующую чистоту.

Тэги:  троллейбус, терехов, харьков, обновление, ремонт
 
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