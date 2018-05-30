Новые троллейбусы в Харькове начнут курсировать уже с нового года

В городе планируют повысить качество перевозок пассажиров.
Харьков настроен, привести в порядок весь наземный общественный транспорт: трамваи, троллейбусы и маршрутные автобусы.
Такое поручение руководителям соответствующих служб дал первый вице-мэр Игорь Терехов.
Буквально за несколько месяцев весь подвижной состав должны, где это необходимо, восстановить, упорядочить салоны и привести внутри транспорта соответствующую чистоту.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: