30.05.2018 19:42

Горсовет: в каждом первом классе с нового учебного года будет свой ноутбук

Все это в рамках проекта «Новой Украинской школы».



// tehnoezh.ua

Для этого из государственного бюджета должны направить в Харьков субвенцию. Сколько именно государство готово выделить для сферы образования, а именно для первых классов, станет известно после следующей сессии областного совета. Новую украинскую школу будут воплощать в жизнь на условиях софинансирования с городом.

В этом году в Харькове впервые порог школы должны переступить около 13,5 тыс. детей. Для того, чтобы, дети грызли гранит науки в надлежащих условиях, уже с нового года все классы для начинающих оборудуют современной техникой.

«Город планирует осуществить софинансирование, чтоб помочь первоклашкам в оборудовании школ мебелью. А также, чтобы в каждом первом классе был свой ноутбук. Чтобы приобрели методические пособия. То есть, первые классы стартуют в системе «Новой украинской школы». Мы будем стараться, чтоб создать комфортные условия пребывания детей», - сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.