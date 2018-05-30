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30.05.2018  19:42   

Горсовет: в каждом первом классе с нового учебного года будет свой ноутбук

Все это в рамках проекта «Новой Украинской школы».


// tehnoezh.ua

Для этого из государственного бюджета должны направить в Харьков субвенцию. Сколько именно государство готово выделить для сферы образования, а именно для первых классов, станет известно после следующей сессии областного совета. Новую украинскую школу будут воплощать в жизнь на условиях софинансирования с городом.

В этом году в Харькове впервые порог школы должны переступить около 13,5 тыс. детей. Для того, чтобы, дети грызли гранит науки в надлежащих условиях, уже с нового года все классы для начинающих оборудуют современной техникой.

«Город планирует осуществить софинансирование, чтоб помочь первоклашкам в оборудовании школ мебелью. А также, чтобы в каждом первом классе был свой ноутбук. Чтобы приобрели методические пособия. То есть, первые классы стартуют в системе «Новой украинской школы». Мы будем стараться, чтоб создать комфортные условия пребывания детей», - сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Тэги:  горсовет, школа, харьков, деменко
 
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