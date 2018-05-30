Геннадий Кернес: Будем жить!

Сегодня мэр города Харьков поддержал Аркадия Бабченко, сделав пост на своей страничке в Facebook.
«Все понервничали, но я очень рад, что Аркадий Бабченко, человек, сын, отец, журналист со своей позицией - жив. Мою жизнь спасли врачи, не спецслужбы. Пусть все и дальше меняется в лучшую сторону. Будем жить!», - из поста Геннадия Кернеса.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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