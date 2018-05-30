30.05.2018 19:41

Геннадий Кернес: Будем жить!

Сегодня мэр города Харьков поддержал Аркадия Бабченко, сделав пост на своей страничке в Facebook.



// Facebook

«Все понервничали, но я очень рад, что Аркадий Бабченко, человек, сын, отец, журналист со своей позицией - жив. Мою жизнь спасли врачи, не спецслужбы. Пусть все и дальше меняется в лучшую сторону. Будем жить!», - из поста Геннадия Кернеса.