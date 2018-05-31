31.05.2018 17:38

Геннадий Кернес провел личный прием на заводе «Свет Шахтера»

Выслушать проблемы заводчан и найти пути их решения - именно для этого городской голова Геннадий Кернес и посетил Харьковский машиностроительный завод «Свет Шахтера».



// city.kharkov.ua

Чтобы в неформальной обстановке пообщаться с его сотрудниками – во время своего выездного приема.



Почти не отрываясь от производственного процесса, заводчане пришли с рядом вопросов к мэру. Все они направлены на улучшение комфорта жизни в городе.



И то, что результат будет, говорят, убедились еще до визита мэра.



Елена Бережная, специалист по обеспечению документооборота:

«Я очень признательна Кернесу Геннадию Адольфовичу за его неоценимую помощь. За то, что он идет к нам – к людям, решает наши вопросы, ну прямо на ходу. Я признательна. Я пришла с благодарностью, потому что мой вопрос был решен. И решен в течение суток. Я ценю и, я думаю, что все харьковчане ценят огромный вклад в развитие нашего красивого города».



То, что будет результат, убедился и Юрий Акатов. У мужчины просьба к Геннадию Кернесу – нормализовать работу 45 троллейбусного маршрута. Заместители городского головы объясняют, интервал урегулируют, как только в город прибудет партия новеньких троллейбусов.



Юрий Акатов, ведущий специалист по сервису и техподдержке IТ:

«Огромное спасибо Геннадию Адольфовичу, что он помогает нам все эти вопросы решить и улучшить нашу жизнь в городе».



Упорядочение и благоустройство дворов, оборудование спортивных площадок и зон досуга детей, ремонты кровель, подъездов и дорог. Именно эти вопросы и сформировали основной блок обращений заводчан к Геннадию Кернесу. Каждый из заявителей услышал не только четкую позицию города, но и конкретные сроки выполнения работ.



Владимир Токарев, ветеран труда:

«Вот эта встреча показывает, что Геннадий Адольфович идет со временем в ногу, в правильном направлении, ближе к народу. Вот напрямую. Лучшего контакта нет. Это хороший пример для подражания руководителям районных администраций и ЖЭКов всех. Вообще я доволен приемом. Я считаю, что он человек, который заслуживает уважения. И нам бы побольше таких руководителей».



Все более девяти десятков вопросов, озвученных сотрудниками Харьковского машиностроительного завода «Свет Шахтера» Геннадий Кернес взял под свой личный контроль. Львиная доля будет решена уже в этом году. Остальные внесут в титульные списки на 2019-й.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«Вы обязаны всем дать уведомление, когда будут выполнены те работы, которые мы пообещали выполнить. Это главное. И качество, и контроль».



Александр Ковальчук, председатель правления ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

«Я от имени коллектива хочу поблагодарить Геннадия Адольфовича и всех вас, которые активно приняли участие в подготовке и решении вопросов, которые поставили трудящиеся завода «Свет Шахтера». Я думаю, что данная работа будет высоко оценена коллективом завода и это поднимет имидж нашего города в глазах его жителей».