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31.05.2018  17:38   

Геннадий Кернес провел личный прием на заводе «Свет Шахтера»

Выслушать проблемы заводчан и найти пути их решения - именно для этого городской голова Геннадий Кернес и посетил Харьковский машиностроительный завод «Свет Шахтера».


// city.kharkov.ua

Чтобы в неформальной обстановке пообщаться с его сотрудниками – во время своего выездного приема.

Почти не отрываясь от производственного процесса, заводчане пришли с рядом вопросов к мэру. Все они направлены на улучшение комфорта жизни в городе.

И то, что результат будет, говорят, убедились еще до визита мэра.

Елена Бережная, специалист по обеспечению документооборота:
«Я очень признательна Кернесу Геннадию Адольфовичу за его неоценимую помощь. За то, что он идет к нам – к людям, решает наши вопросы, ну прямо на ходу. Я признательна. Я пришла с благодарностью, потому что мой вопрос был решен. И решен в течение суток. Я ценю и, я думаю, что все харьковчане ценят огромный вклад в развитие нашего красивого города».

То, что будет результат, убедился и Юрий Акатов. У мужчины просьба к Геннадию Кернесу – нормализовать работу 45 троллейбусного маршрута. Заместители городского головы объясняют, интервал урегулируют, как только в город прибудет партия новеньких троллейбусов.

Юрий Акатов, ведущий специалист по сервису и техподдержке IТ:
«Огромное спасибо Геннадию Адольфовичу, что он помогает нам все эти вопросы решить и улучшить нашу жизнь в городе».

Упорядочение и благоустройство дворов, оборудование спортивных площадок и зон досуга детей, ремонты кровель, подъездов и дорог. Именно эти вопросы и сформировали основной блок обращений заводчан к Геннадию Кернесу. Каждый из заявителей услышал не только четкую позицию города, но и конкретные сроки выполнения работ.

Владимир Токарев, ветеран труда:
«Вот эта встреча показывает, что Геннадий Адольфович идет со временем в ногу, в правильном направлении, ближе к народу. Вот напрямую. Лучшего контакта нет. Это хороший пример для подражания руководителям районных администраций и ЖЭКов всех. Вообще я доволен приемом. Я считаю, что он человек, который заслуживает уважения. И нам бы побольше таких руководителей».

Все более девяти десятков вопросов, озвученных сотрудниками Харьковского машиностроительного завода «Свет Шахтера» Геннадий Кернес взял под свой личный контроль. Львиная доля будет решена уже в этом году. Остальные внесут в титульные списки на 2019-й.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:
«Вы обязаны всем дать уведомление, когда будут выполнены те работы, которые мы пообещали выполнить. Это главное. И качество, и контроль».

Александр Ковальчук, председатель правления ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».
«Я от имени коллектива хочу поблагодарить Геннадия Адольфовича и всех вас, которые активно приняли участие в подготовке и решении вопросов, которые поставили трудящиеся завода «Свет Шахтера». Я думаю, что данная работа будет высоко оценена коллективом завода и это поднимет имидж нашего города в глазах его жителей».

Тэги:  кернес, личный прием, харьков
 
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