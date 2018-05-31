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31.05.2018  18:01   

Суд по ДТП на Сумской: Зайцевой и Дронову продлили арест

Суд продлил меру пресечения на 60 дней.


// МГ «Объектив»

В Киевском районном суде Харькова прошло очередное заседание в деле о ДТП на Сумской 18 октября.

На заседании судья продлил срок содержания под стражей Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня», – сообщили в прокуратуре.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
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