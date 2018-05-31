Суд по ДТП на Сумской: Зайцевой и Дронову продлили арест

Суд продлил меру пресечения на 60 дней.
В Киевском районном суде Харькова прошло очередное заседание в деле о ДТП на Сумской 18 октября.
На заседании судья продлил срок содержания под стражей Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
«Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня», – сообщили в прокуратуре.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: