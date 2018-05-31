31.05.2018 18:01

Суд по ДТП на Сумской: Зайцевой и Дронову продлили арест

Суд продлил меру пресечения на 60 дней.



// МГ «Объектив»

В Киевском районном суде Харькова прошло очередное заседание в деле о ДТП на Сумской 18 октября.



На заседании судья продлил срок содержания под стражей Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



«Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня», – сообщили в прокуратуре.