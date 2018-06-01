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01.06.2018  13:29   

Полиция готовится охранять детский парад на площади Свободы

Общественный порядок будут обеспечивать 60 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.


// Городской Дозор

1 июня с 19.00 до 21.00 на площади Свободы пройдет традиционная акция «Дети Харькова – за мир».

В Нацполиции ожидают, что участие в мероприятии примут около 5 тысяч граждан.

Охрану правопорядка будут обеспечивать 60 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители обращаются к гостям и жителям города с просьбой не нарушать общественный порядок, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или противоправных действий сразу сообщать на спецлинию «102».

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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