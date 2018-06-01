Полиция готовится охранять детский парад на площади Свободы

Общественный порядок будут обеспечивать 60 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.
1 июня с 19.00 до 21.00 на площади Свободы пройдет традиционная акция «Дети Харькова – за мир».
В Нацполиции ожидают, что участие в мероприятии примут около 5 тысяч граждан.
Охрану правопорядка будут обеспечивать 60 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Правоохранители обращаются к гостям и жителям города с просьбой не нарушать общественный порядок, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или противоправных действий сразу сообщать на спецлинию «102».
Первый день лета хорош, чтобы довести до конца ранее начатое. Не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.
Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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