01.06.2018 13:29

Полиция готовится охранять детский парад на площади Свободы

Общественный порядок будут обеспечивать 60 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.



// Городской Дозор

1 июня с 19.00 до 21.00 на площади Свободы пройдет традиционная акция «Дети Харькова – за мир».

В Нацполиции ожидают, что участие в мероприятии примут около 5 тысяч граждан.

Охрану правопорядка будут обеспечивать 60 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители обращаются к гостям и жителям города с просьбой не нарушать общественный порядок, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или противоправных действий сразу сообщать на спецлинию «102».