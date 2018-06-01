Главная Новости Власть Игорь Терехов приехал с подарками к воспитанникам детского дома «Семья» (ФОТО)
01.06.2018  15:59   

Игорь Терехов приехал с подарками к воспитанникам детского дома «Семья» (ФОТО)

1 июня, в детском доме «Семья» прошел праздничный концерт по случаю Дня защиты детей.


// city.kharkov.ua

На праздник к детям приехали первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и директор Департамента образования Ольга Деменко.

Для почетных гостей воспитанники детского дома вместе с преподавателями подготовили концерт под названием «Летоприлелето». Ребята читали стихи, танцевали, пели, показывали акробатические номера. После концерта с началом лета детей поздравил первый вице-мэр.

«Сегодня действительно первый день лета, и очень хочется, чтобы вы его хорошо провели, чтобы у вас остались яркие эмоции, тем более, что многие из вас посетят Италию, что уже стало традицией. Я уверен, что вы привезете яркие впечатления из путешествия и поделитесь с нами своими впечатлениями в сентябре», - сказал Игорь Терехов.

Первый вице-мэр поблагодарил педагогов за воспитание детей, за то, что они являются опорой для своих воспитанников: «Ваша база, ребята, - это ваши преподаватели, к которым вы всегда можете прийти, которые всегда окажут вам поддержку».

В конце праздника детям вручили подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, день защиты детей, детский дом семья, харьков
 
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