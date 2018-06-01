Игорь Терехов приехал с подарками к воспитанникам детского дома «Семья» (ФОТО)

1 июня, в детском доме «Семья» прошел праздничный концерт по случаю Дня защиты детей.
На праздник к детям приехали первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и директор Департамента образования Ольга Деменко.
Для почетных гостей воспитанники детского дома вместе с преподавателями подготовили концерт под названием «Летоприлелето». Ребята читали стихи, танцевали, пели, показывали акробатические номера. После концерта с началом лета детей поздравил первый вице-мэр.
«Сегодня действительно первый день лета, и очень хочется, чтобы вы его хорошо провели, чтобы у вас остались яркие эмоции, тем более, что многие из вас посетят Италию, что уже стало традицией. Я уверен, что вы привезете яркие впечатления из путешествия и поделитесь с нами своими впечатлениями в сентябре», - сказал Игорь Терехов.
Первый вице-мэр поблагодарил педагогов за воспитание детей, за то, что они являются опорой для своих воспитанников: «Ваша база, ребята, - это ваши преподаватели, к которым вы всегда можете прийти, которые всегда окажут вам поддержку».
В конце праздника детям вручили подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Первый день лета хорош, чтобы довести до конца ранее начатое. Не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.
Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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