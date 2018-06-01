01.06.2018 16:24

На праздник с дельфинами пришли дети льготных категорий (ФОТО)

1 июня в Харьковском дельфинарии «Немо» состоялось праздничное представление для детей льготных категорий Харькова.



// city.kharkov.ua

Водное шоу с участием морских львов, котиков и дельфинов бесплатно посмотрели около 700 детей и их родителей, в том числе 90 детей из Полтавы.



Гостями праздничного представления ко Дню защиты детей стали дети с инвалидностью, дети из многодетных семей и семей переселенцев, дети других льготных категорий.



От имени Харьковского городского головы детей с праздником поздравила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



«Геннадий Кернес передал вам самые наилучшие пожелания: здоровья, успехов в учебе, свершения всех ваших планов и заветной мечты. Он просил родителей и взрослых беречь своих детей, уделять им как можно больше внимания, усилий и развивать их способности. Детям он пожелал, чтобы вы слушались своих родителей, были внимательными и хорошо учились, выполняли их поручения по хозяйству и учебе, и тогда вы вырастите хорошими и добрыми людьми, а ваша семья обязательно будет счастливой. Желаю счастья, здоровья и всего наилучшего всем детям и взрослым. С праздником!», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.



Напомним, сегодня праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей проходят в парке им. Горького, а также на площади Свободы, где вечером состоится масштабная акция «Дети Харькова - за мир!». Начало - в 19:00.