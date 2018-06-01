01.06.2018 18:33

Изготовители суррогатного алкоголя, от которого отравились люди, предстанут перед судом

Завершено досудебное расследование по факту изготовления суррогатного алкоголя организованной группой.



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Незаконный бизнес организовала 37-летняя женщина, ранее судимая за аналогичное преступление. К «делу» она привлекла свою 44-летнюю сестру, и 23-летнего племянника, рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко.



Сама организатор занималась поставками сырья, распределением средств, реализацией суррогата. Ее родственники непосредственно изготавливали фальсификат. Для этого этиловый спирт они разводили с водой, добавляя красители и ароматизаторы. Парень также развозил некачественный алкоголь на собственном автомобиле к местам реализации. Свои «цеха» они обустроили в гаражных боксах в Харькове и Чугуеве. Продавали же суррогат в «наливайки», некоторые кафе, а также гражданам для собственного потребления.



В ходе досудебного расследования на незаконном производстве было изъято около 4 тонн спиртовой смеси.



Стоит отметить, что в августе 2017 продукцией, изготавливал «семейный подряд», отравился молодой человек - в больницу он попал с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем».



Сейчас обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлено в Московский районный суд Харькова для рассмотрения по существу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.