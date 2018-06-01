01.06.2018 15:53

Хлебопекарный комплекс на 1000 рабочих мест начали строить под Харьковом

Новый комплекс на 12000 квадратных метров начали строить в Харьковском районе области.



// ХОГА

Завершить сооружение планируют в течение 7 - 8 месяцев, после чего здесь установят 14 производственных линий. Особенностью предприятия является возможность производить замороженные сорта хлеба и полуфабрикаты, что позволит Харьковской области впервые в истории экспортировать хлебобулочную продукцию в любую точку мира. Подобного современного предприятия в Украине еще не существует.

В закладке первого камня в фундамент здания приняла участие глава ХОГА Юлия Светличная.

«Харьковская облгосадминистрация всегда будет партнером ответственному бизнесу, который платит налоги, создает новые рабочие места, выплачивает достойную зарплату работникам и создает качественные, европейские условия труда, - подчеркнула во время церемонии старта строительства Юлия Светличная. - На предприятии будет создано 1000 новых рабочих мест. Средняя зарплата составит 10 тысяч гривень».

Руководитель области отметила активизацию деятельности как иностранных, так и внутренних инвесторов в Харьковской области.

«У нас есть хорошие примеры сотрудничества с инвесторами. Такие, как Харьковский плиточный завод, который через месяц откроет еще одну линию. Есть Харьковский тракторный завод, наращивающий производство и повышающий заработные платы. Уверена, что то направление, которое мы сегодня открываем, будет еще одним шагом для того, чтобы повышать экономические и социальные стандарты в Харьковской области», - сказала глава ХОГА.

Она обратилась к присутствующим на мероприятии представителям почти 25 иностранных компаний с предложением рассмотреть возможности развития своих производств в нашем регионе.

Председатель Национальной ассоциации промышленного хлебопечения Владимир Мысик назвал старт строительства нового комплекса важным результатом двухлетнего сотрудничества между ассоциацией и Харьковской ОГА. Он отметил, что за последние два года руководителем области Юлией Светличной был поставлен ряд задач, способствовавших развитию хлебопекарной отрасли.

«Главой ХОГА были поставлены задачи построить новые мельничные комплексы, и сегодня за 2 года введено в эксплуатацию до 10 таких комплексов, в процессе проектирования - еще 5. На последней встрече с Юлией Александровной мы обсуждали такой аспект как безопасность продуктов питания, в частности - хлеба, и соблюдение технологий в производстве. Еще одна задача, которую перед нами поставила председатель ХОГА, - необходимость упаковывать весь хлеб в Харьковской области, и наш регион первым в Украине за последние два года вышел на 100-процентную упаковку хлеба. Также Юлия Светличная поставила задачу реконструировать 3 завода - Чугуевский, Купянский и Изюмский. На сегодня эти заводы увеличили мощность в 2 раза, ведь их хлеб поставляется не только в Харьковскую, но и в Донецкую, и Луганскую области», - рассказал Владимир Мысик.

Он также выразил руководителю области благодарность за активное сотрудничество с международными партнерами по привлечению инвестиций в Харьковскую область и налаживание контактов между регионами и странами. В частности, сообщил, что подписание соглашения о сотрудничестве между Харьковской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян уже дало результаты: вскоре будет создано несколько совместных украинско-китайских предприятий.

Во время торжественного мероприятия президент Международной ассоциации промышленного хлебопечения Джозеф Стрит отметил весомый вклад председателя Харьковской ОГА в развитие хлебопекарной отрасли и создание благоприятного инвестиционного климата на территории Харьковской области.