Светличная: Социальные сорта хлеба не будут дорожать год

Достигнута договоренность о неповышении цен на социальные сорта хлеба в течение года.
Об этом глава ХОГА сообщила во время церемонии закладки первого камня в фундамент нового хлебопекарного комплекса в Харьковском районе области.
«Мы договорились о том, что на протяжении года не будет повышаться цена на 10 социальных сортов хлеба, пользующихся наибольшим спросом», - отметила руководитель области.
Председатель Национальной ассоциации промышленного хлебопечения Владимир Мысик отметил, что на ближайшем заседании ассоциации в Харьковской области соответствующее соглашение будет подтверждено производителями хлеба региона.
«Мы подпишем с Юлией Александровной меморандум о формировании региональных запасов пшеницы. Пекари области купят пшеницу, сформировав 100-процентный региональный запас, что позволит не поднимать цены на хлеб в течение целого маркетингового года», - сказал Владимир Мысик.
Он подчеркнул, что Харьковская область станет первым регионом Украины, который сформирует 100-процентный запас пшеницы и подпишет соответствующее соглашение.
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