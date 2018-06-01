01.06.2018 19:14

Светличная: Социальные сорта хлеба не будут дорожать год

Достигнута договоренность о неповышении цен на социальные сорта хлеба в течение года.



// ХОГА

Об этом глава ХОГА сообщила во время церемонии закладки первого камня в фундамент нового хлебопекарного комплекса в Харьковском районе области.

«Мы договорились о том, что на протяжении года не будет повышаться цена на 10 социальных сортов хлеба, пользующихся наибольшим спросом», - отметила руководитель области.

Председатель Национальной ассоциации промышленного хлебопечения Владимир Мысик отметил, что на ближайшем заседании ассоциации в Харьковской области соответствующее соглашение будет подтверждено производителями хлеба региона.

«Мы подпишем с Юлией Александровной меморандум о формировании региональных запасов пшеницы. Пекари области купят пшеницу, сформировав 100-процентный региональный запас, что позволит не поднимать цены на хлеб в течение целого маркетингового года», - сказал Владимир Мысик.

Он подчеркнул, что Харьковская область станет первым регионом Украины, который сформирует 100-процентный запас пшеницы и подпишет соответствующее соглашение.