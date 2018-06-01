01.06.2018 19:19

Геннадия Кернеса пригласили на заседание Международной ассоциации промышленных хлебопекарских предприятий

Весной следующего года в Украине и в частности в Харькове состоится заседание Международной ассоциации промышленных хлебопекарных предприятий.



// Городской Дозор

О будущем мероприятии шла речь на встрече Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с президентом Международной ассоциации промышленных хлебопекарных предприятий Джозефом Стритом и председателем национальной ассоциации Владимиром Мисиком.



Президент Ассоциации пригласил мэра Геннадия Кернеса принять участие в данном мероприятии и вручил соответствующее приглашение.



Джозеф Стрит, президент Международной ассоциации промышленных хлебопекарных предприятий:

«Я очень благодарен за визит. Мне очень понравилась архитектура Харькова, улицы и их состояние, а еще счастливые харьковчане, которые гуляют по городу. Принято решение Ассоциации, следующее заседание пройдет именно в Украине и я приглашаю вас».



Приглашение Джозеф Стрит вручил Геннадию Кернесу. Мэр заверил, что всячески будет способствовать такому мероприятию, ведь это возможность для привлечения новых инвестиций. Кроме того, сообщил гостям мэр, несколько недель назад Харьков получил награду от специализированного издания Financial Times, журнала fDi Magazine. Она свидетельствует о том, что Первая столица - лучшая в Европе по инвестиционной привлекательности.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«У нас все в городе построено на взаимоуважении между властью и горожанами. Поэтому мы будем рады новым гостям, тому, что вы проведете свою Ассоциацию. Тому, что Харьков, Украину узнают другие представители вашего бизнеса. Я думаю, мы постараемся создать условия, максимально комфортные для вас, чтобы в то время, когда вы будете пребывать в Харькове, вы себя чувствовали, как дома».



Также во время встречи с мэром присутствовали иностранные инвесторы, которые сотрудничают с национальной ассоциацией промышленного хлебопечения. Они отметили, что поражены Харьковом и намерены расширить горизонты сотрудничества.



Клаус Фритш, владелец немецкой компании «Fritch INC»:

«Я очень рад, что попал в Харьков, это моя первая поездка в Украину. Две недели назад мы виделись с Владимиром Мисиком и я очень рад, что такая возможность выпала снова. Я знаю, что Нюрнберг – это собрат Харькова, и я обязательно свяжусь с представителями города, чтобы узнать о Харькове еще больше».