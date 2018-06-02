Геннадий Кернес дал интервью телеканалу ZIK

Харьковский городской голова Геннадий Кернес станет гостем программы «Hard з Влащенко» на телеканале ZIK 2 июня в 20:00.
Об этом Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня в 20.00 на канале ZIK - мое интервью Наташе Влашенко. Она человек со своей позицией, и основная аудитория ZIKа, мягко сказать, не в моем фанклубе. Но Наташа профессионал, раз в год мы встречаемся, беседуем, иногда hard, иногда весело. Знаю, ей опять понравилось в Харькове», – написал Геннадий Кернес.
«Смотрите, друзья, интересно ваше мнение» – призывает харьковский мэр.
Стремления и возможности будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
На выходных в Харькове – тепло и без осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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