Главная Новости Власть Геннадий Кернес дал интервью телеканалу ZIK
02.06.2018  15:56   

Геннадий Кернес дал интервью телеканалу ZIK

Харьковский городской голова Геннадий Кернес станет гостем программы «Hard з Влащенко» на телеканале ZIK 2 июня в 20:00.


// YouTube

Об этом Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 20.00 на канале ZIK - мое интервью Наташе Влашенко. Она человек со своей позицией, и основная аудитория ZIKа, мягко сказать, не в моем фанклубе. Но Наташа профессионал, раз в год мы встречаемся, беседуем, иногда hard, иногда весело. Знаю, ей опять понравилось в Харькове», – написал Геннадий Кернес.

«Смотрите, друзья, интересно ваше мнение» – призывает харьковский мэр.

Тэги:  кернес, интервью, харьков
 
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