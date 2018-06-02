02.06.2018 15:56

Геннадий Кернес дал интервью телеканалу ZIK

Харьковский городской голова Геннадий Кернес станет гостем программы «Hard з Влащенко» на телеканале ZIK 2 июня в 20:00.



// YouTube

Об этом Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.



«Сегодня в 20.00 на канале ZIK - мое интервью Наташе Влашенко. Она человек со своей позицией, и основная аудитория ZIKа, мягко сказать, не в моем фанклубе. Но Наташа профессионал, раз в год мы встречаемся, беседуем, иногда hard, иногда весело. Знаю, ей опять понравилось в Харькове», – написал Геннадий Кернес.



«Смотрите, друзья, интересно ваше мнение» – призывает харьковский мэр.