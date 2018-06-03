03.06.2018 15:16

Парк Горького и строительство метро привлекают новых инвесторов в Харьков, – Геннадий Кернес

Масштабные инфраструктурные проекты развития Харькова привлекают в город новые инвестиции.



// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил 2 июня в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

«Мы создаем новый продукт коммунальной формы собственности с добавленной стоимостью. <:.> К примеру, мы реконструировали парк Горького, вокруг него появились много появилось много ресторанов-предпринимателей, других зон отдыха-предпринимателей. Люди уже не ходят именно в парк Горького, они ходят в зону парка Горького, там отдыхают и тратят деньги. Будет построено метро в сторону Одесской, это густонаселенный микрорайон Харькова, мы рассчитываем на пассажиропоток в 150 тысяч людей в сутки, который будет проезжать эти станции, и соответственно, там будет развиваться инфраструктура уже за счет предпринимателей», – сказал он.