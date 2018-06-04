Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)



По неофициальной информации сегодня часть свидетелей приехала в Полтаву. И их смогут допросить.



11.18 В зал зашёл судья Антонов. Началось заседание.



Один из потерпевших, Александр Кутянин, на заседание не явился.



11.23 Заседание началось с допроса свидетеля стороны обвинения.



Свидетель Игорь Орёл в январе 2014 года был сотрудником McDonalds. Как выяснилось, он работал в складских помещениях или на кухне.



На вопросы прокурора Ганилова свидетель заявил: «Я понимаю важность моих ответов. Но об этих событиях я узнал уже по факту – во время допроса в прокуратуре».



К допросу приступила сторона защиты.



Допрос свидетеля закончен.



Потерпевший Сергей Ряполов во время заседания дезинформирует пользователей Facebook. Все свидетели и эксперт вызваны защитой.





На заседании дискутируют, в каком порядке будут допрашивать свидетелей защиты. Адвокаты Геннадия Кернеса, исходя из своей стратегии, просят допросить судебно-медицинского эксперта Нигоян. Прокуроры против. На заседании дискутируют, в каком порядке будут допрашивать свидетелей защиты. Адвокаты Геннадия Кернеса, исходя из своей стратегии, просят допросить судебно-медицинского эксперта Нигоян. Прокуроры против.



«Генпрокуратура в лице Ганилова опять диктует суду свои условия, как вести процесс. Я согласен с защитой, что первый эксперт пришла по первому вызову и не должна ждать. ГПУ не имеет здесь права отстаивать своих коллег, которые бегали от суда, а теперь торопятся. Я согласен с защитой, но суд пусть решит и пойдем дальше», – заявил Геннадий Кернес.



Суд принял позицию стороны защиты.



11.45 В зал зашла эксперт Нигоян. Начался допрос.