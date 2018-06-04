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04.06.2018  11:49   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Во понедельник, 4 июня, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без митингов и оцепления. Правопорядок обеспечивают несколько правохранителей.

Геннадий Кернес с охранниками: Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые с харьковским мэром проходят по делу как подозреваемые, уже прибыли в Киевский райсуд Полтавы.

Также присутствует часть адвокатов стороны защиты.

Со стороны потерпевших прибыл Сергей Ряполов со своим адвокатом Татьяной Зелькиной.

Также в Полтаву прибыли представители Генпрокуратуры.

На сегодняшнем заседании должны приступить к допросу свидетелей стороны защиты. Адвокаты Геннадия Кернеса на прошлом заседании просили суд направить свидетелям вызовы о явке в суд для дачи показаний.

По неофициальной информации сегодня часть свидетелей приехала в Полтаву. И их смогут допросить.

11.18 В зал зашёл судья Антонов. Началось заседание.
 
Один из потерпевших, Александр Кутянин, на заседание не явился.

11.23 Заседание началось с допроса свидетеля стороны обвинения.

Свидетель Игорь Орёл в январе 2014 года был сотрудником McDonalds. Как выяснилось, он работал в складских помещениях или на кухне.

На вопросы прокурора Ганилова свидетель заявил: «Я понимаю важность моих ответов. Но об этих событиях я узнал уже по факту – во время допроса в прокуратуре».

К допросу приступила сторона защиты.

Допрос свидетеля закончен.

Потерпевший Сергей Ряполов во время заседания дезинформирует пользователей Facebook. Все свидетели и эксперт вызваны защитой.
 


На заседании дискутируют, в каком порядке будут допрашивать свидетелей защиты. Адвокаты Геннадия Кернеса, исходя из своей стратегии, просят допросить судебно-медицинского эксперта Нигоян. Прокуроры против.

«Генпрокуратура в лице Ганилова опять диктует суду свои условия, как вести процесс. Я согласен с защитой, что первый эксперт пришла по первому вызову и не должна ждать. ГПУ не имеет здесь права отстаивать своих коллег, которые бегали от суда, а теперь торопятся. Я согласен с защитой, но суд пусть решит и пойдем дальше», – заявил Геннадий Кернес.

Суд принял позицию стороны защиты.

11.45 В зал зашла эксперт Нигоян. Начался допрос.

Нигоян попросила дать ей заключение эксперта в письменном виде.

Свидетеля начала допрашивать сторона защиты.

Адвокат Изовитова спросила, знает ли она кого-то в зале.

Осмотрев всех, эксперт никого не смогла узнать. Хотя именно ею по обращению Сергея Ряполова было написано заключение судебно-медицинской экспертизы.

Свидетель рассказывает, как она осматривала потерпевшего Ряполова.

Сам Ряполов к эксперту прибыл 12 марта 2014 года. Ряполов ей словесно сообщил, что у него были повреждения.

После визуального осмотра, сообщила Нигоян, она не заметила у Ряполова повреждений.

Свидетель рассказывает, что для более точного выявления телесных повреждений, а именно в зоне лица, она посчитала нужным сделать потерпевшему  рентген.

Ряполов прошел рентгенографию 14.03.2014.

В заключении судмедэкспертизы отсутствует фамилия рентгенолога, к которому обращался Сергей Ряполов.

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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