Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Во понедельник, 4 июня, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без митингов и оцепления. Правопорядок обеспечивают несколько правохранителей.
Геннадий Кернес с охранниками: Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые с харьковским мэром проходят по делу как подозреваемые, уже прибыли в Киевский райсуд Полтавы.
Также присутствует часть адвокатов стороны защиты.
Со стороны потерпевших прибыл Сергей Ряполов со своим адвокатом Татьяной Зелькиной.
Также в Полтаву прибыли представители Генпрокуратуры.
В заключении судмедэкспертизы отсутствует фамилия рентгенолога, к которому обращался Сергей Ряполов.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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