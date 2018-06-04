04.06.2018 15:00

Порошенко: Молимся, чтобы Украина получила Томос об автокефалии Церкви

Президент Петр Порошенко надеется на положительное решение Синода Вселенского Патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви и призывает украинцев всего мира вместе со всей Украиной молиться об этом.



// ХОГА

«Победа – это не только освобождение украинской земли. Победа это когда впервые, более чем за 300 лет, у Украины появился реальный шанс создать Единую Поместную Православную и главное – Украинскую церковь», – подчеркнул Глава государства во время участия в Молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.



«И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому, что общая молитва творит чудеса», – призвал Петр Порошенко.



Президент напомнил, что обратился к Его Святейшеству Патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, в Великий понедельник 9 апреля, во время своего визита в Стамбул. Он рассказал, что во время встречи со Вселенским Патриархом отмечалось: «Если будет обращение Президента, если это обращение будет поддержано всей Верховной Радой Украины, если будет обращение украинских иерархов – Синод Вселенского Патриархата готов будет предоставить нам Томос об автокефалии».



«Говорят, что это Президент Порошенко, команда, Парламент сделали это важное решение. Но я вам скажу, что без Божьей воли, без Божьей помощи ничего бы этого не произошло. Церковные иерархи вместе не становились 30 лет, а сейчас сели, написали и обратились. Верховная Рада абсолютно всеми фракциями никогда не стояли твердо на позиции Поместной Церкви», – также отметил Глава государства.



«Я был бы очень счастлив, когда бы это произошло. И в ближайшее время я верю в то, что у нас все получится», – добавил Петр Порошенко, выразив убеждение, что Украина завоевала свое право иметь единую поместную Церковь, ведь заплатила за это высокую цену.