04.06.2018 17:45

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел личный прием граждан

Сегодня, в Новобаварском районе города Харьков, Игорь Терехов личный прием граждан.



// Facebook

Жители дворов пришли на личный прием первого заместителя Харьковского городского головы, депутата горсовета Игоря Терехова. У заявителей было много вопросов, и ни один из них не остался без внимания.

«Самая главная у нас проблема это крыша. Потому, что затекают вторые этажи, подъезд и квартиры. Проблема у нас - ремонт подъезда, но пока не сделается крыша, мы это не закончим. А вот 33 дом, дорожка возле него, там постоянно паркуются машины и детям и с колясками пройти негде», - рассказала жительница Новобаварского района Елена Баранова.

Игорь Александрович ответил, что он подъедет, лично посмотрит и вскоре решит проблему.

Относительно крыши, вопрос также на контроле Игоря Терехова, но чтобы приступить к работам, нужно выяснить все обстоятельства.

А вот Владимир Федорович пришел с вопросом отсутствия диспетчеризации лифта. Это удалось решить на месте, ведь как выяснилось, причиной отсутствия диспетчеризации, стал похищенный кабель, а потому уже в ближайшее время все восстановят.

«Мы обращались осенью, просили отремонтировать подъезд и крышу. И вот пришли сюда поблагодарить, потому что быстро был решен вопрос, все проблемы были решены. Сделали, и капитальный ремонт крыши и капитальный ремонт подъезда», - сообщил житель Новобаварского района Владимир Федорович.

Всего на прием обратилось более 20-ти заявителей, вопросы были разного характера: от установки почтовых ящиков, к ремонту крыш. И все, кто обращался с проблемами - все получили ответы. Ведь именно такой формат общения, уверен первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, является действенным.

«Каждый вопрос, с которым приходят люди, ставится на контроль выполнения. Мы смотрим, как выполняются те или иные работы, мы контролирую эти работы и потом, конечно, отчитываемся жителям в том, что сделано, и в том, что хотим сделать. Я уверен, что и команда Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, которая сегодня работает, она работает в правильном направлении, она работает эффективно», - рассказал первый заместитель Харьковского городского головы, депутат Харьковского городского совета Игорь Терехов.

А то, что городская власть работает эффективно и в правильном направлении, видят и отмечают и сами жители.

«Чисто, аккуратно, все делается, благоустраивается. Район и вообще и город прекрасный и дай Бог нашему мэру здоровья, чтоб он выздоровел. И всего самого хорошего нашим всем депутатам. Мы очень счастливы, что у нас сегодня такие депутаты. Обращаемся по любому вопросу. И вот идешь и как-то чувствуешь, что будет все сделано», - поделилась жительница Новобаварского района Алия Салюкова.