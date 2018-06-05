05.06.2018 14:15

Харьковчанин, который убивал за долги, получил «пожизненное»

Орджоникидзевский районный суд г. Харькова, поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 31-летнего харьковчанина в совершении разбоя, двойного убийства из корыстных побуждений и покушении на умышленное убийство (ч. 4 ст. 187, п. П. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



//antikor.zp.ua

По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, мужчина осужден к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала в суде, что 2 августа 2016 около 8:00 утра злоумышленник перелез через забор домовладения своих знакомых и с ножом напал на хозяев.

Хозяин (1958 г.р.) получил 17 ножевых ранений, его жена (1971 г.р.) - 6. От полученных повреждений мужчина скончался, женщину злоумышленник добивал кирпичом.

Еще одна женщина (1954 г.р.), родственница потерпевших, с ножевыми ранениями в грудь госпитализирован в больницу. Ей удалось скрыться от убийцы и вызвать милицию.

После убийства мужчина проник в дом, однако не смог там найти ничего ценного. Он вернулся во двор и снял с убитых золотые украшения на общую сумму более 40 тыс. грн. Затем скрылся.

Как выяснилось в ходе следствия, отец осужденного занял пострадавшему около 4 тыс. долл. США. Вскоре кредитор умер. Должник не хотел отдавать одолженное и «кормил» сына кредитора обещаниями. Тогда сын решил ограбить должника и таким образом забрать долг.

Задержали злоумышленника «по горячим следам».

Справка:

Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Сейчас по требованию прокуратуры, подозреваемый находится под стражей.