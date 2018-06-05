Президент отметил выдающихся харьковчан государственными наградами Украины

Указ №157/2018 размещен на официальном сайте Главы государства.
Так, «за весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм» орденом княгини Ольги ІІІ степени награждены Ольга НАУМЕНКО и Елена ШЕЛУПЕЦ — матерей-воспитательниц детского дома семейного типа.
Медаль «За спасенную жизнь» получил Денис МАМЧЕНКО — начальник караула 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области, старший лейтенант службы гражданской защиты.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: