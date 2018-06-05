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05.06.2018  14:45   

Президент отметил выдающихся харьковчан государственными наградами Украины

Указ №157/2018 размещен на официальном сайте Главы государства.


// ХОГА

Так, «за весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм» орденом княгини Ольги ІІІ степени награждены Ольга НАУМЕНКО и Елена ШЕЛУПЕЦ — матерей-воспитательниц детского дома семейного типа.

Медаль «За спасенную жизнь» получил Денис МАМЧЕНКО — начальник караула 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области, старший лейтенант службы гражданской защиты.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, президент, награда, харьков
 
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