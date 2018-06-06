Владелец салтовской автомастерской и бани заплатит за землю

Московский районный суд Харькова удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу государства более 370 тысяч гривен убытков от незаконного пользования землей.
Речь идет о двух земельных участков под зданиями автомастерской и бани на Салтовке, сообщили в прокуратуре.
Владелец сооружений не оформил должным образом документы по пользования земельными участками (общая площадь 0,2 га) под помещениями, из-за чего городской бюджет недополучил указанные средства.
Сейчас судебное решение еще не вступило в законную силу.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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