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06.06.2018  13:01   

Владелец салтовской автомастерской и бани заплатит за землю

Московский районный суд Харькова удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу государства более 370 тысяч гривен убытков от незаконного пользования землей.


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Речь идет о двух земельных участков под зданиями автомастерской и бани на Салтовке, сообщили в прокуратуре.

Владелец сооружений не оформил должным образом документы по пользования земельными участками (общая площадь 0,2 га) под помещениями, из-за чего городской бюджет недополучил указанные средства.
 
Сейчас судебное решение еще не вступило в законную силу.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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