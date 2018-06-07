07.06.2018 13:01

За оскорбленную сожительницу мужчина зарезал собутыльника

Злоумышленника приговорили к 12-ти годам лишения свободы.



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Балаклейский районный суд области поддержал позицию Чугуевского местной прокуратуры и признал виновным 37-летнего жителя Змиевского района в умышленном убийстве "собутыльника" (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



Убийство произошло осенью 2016 года. Обвиняемый вместе с 49-летним потерпевшим выпивали в гостях. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора. Старший товарищ оскорбил сожительницу осужденного. Тот разозлился, схватил со стола нож и ударил его в грудь. От полученных травм пострадавший скончался.



Мужчина не смог объяснить своего поступка. Он рассказал следователям, что был в состоянии сильного алкогольного сп`яниня и плохо помнит события.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.



Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.