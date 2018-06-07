07.06.2018 15:00

В Харькове работают над внедрением в строительстве экологически чистых деревянных конструкций

Ведущие эксперты в сфере деревянных конструкций из Швейцарии, Испании, Латвии, Эстонии, Германии и Украины, а также представители строительных компаний города приняли участие в работе Международной научно-практической конференция «Восточно-Европейская конференция по деревянным конструкциям».



// city.kharkov.ua

Мероприяьтие, которое будет проходить два дня - 7 и 8 июня, открылось в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Бекетова.

В открытии конференции принял участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехова, который подчеркнул важность того, что эта конференция, посвященная новым технологиям в строительстве, проходит на базе университета городского хозяйства, с которым активно сотрудничает город. В частности, специалисты вуза принимали участие в строительстве Регионального центра услуг, а сегодня работают над реализацией еще одного городского проекта - реконструкцией здания Харьковского городского бюро технической инвентаризации.

«К сожалению, если с металлом и бетоном мы работаем хорошо, то применение деревянных конструкций в строительстве, несмотря на то, что Украина имеет для этого все возможности, весьма ограничено. В Харькове есть завод, который выпускает определенные деревянные конструкции, но его работа в основном нацелена на частное строительство. Нам, конечно, хочется внедрять новые методы в строительстве - в сфере применения деревянных экологически чистых конструкций. Уверен, что сегодняшняя конференция будет способствовать развитию этого направления в городе», - подчеркнул Игорь Терехов.



В ходе мероприятия иностранные эксперты презентовали новейшие разработки в сфере применения деревянных конструкций, которые успешно внедряются в странах Европы. В частности, специалисты из Швейцарии рассказали, как в Цюрихе использовали деревянные конструкции при строительстве слоновника в зоопарке.



«Для Харькова эта тема очень актуальна, поскольку сегодня проводится масштабная реконструкция зоопарка, и, в частности, будет строиться новый слоновник. Мы рассматриваем разные варианты жилища для слонов, и это очень интересное решение, это интересно с технологической точки зрения, а главное - с экологической», - подчеркнул первый вице-мэр.



Ректор университета городского хозяйства Владимир Бабаев также отметил важность темы конференции для дальнейшего обучения харьковских студентов. «Я уверен, что после этого мероприятия кафедра строительных конструкций будет активно заниматься обучением наших студентов в сфере применения деревянных конструкций», - подчеркнул Владимир Бабаев.