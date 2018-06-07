07.06.2018 16:15

Прокуратура утвердила обвинение злоумышленнику, что «обнес» два харьковских дома более чем на 800 тысяч гривен

Прокуратура области утвердила обвинительный акт по фактам совершения ряда преступлений 34-летним уроженцем Грузии.



// beztabu.net

На «счету» мужчины - разбой и кража, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также похищение, присвоение огнестрельного оружия и боеприпасов с последующим хранением (ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 262 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, в сентябре 2016, подозреваемый вместе с неустановленными лицами перелез через забор домовладения в Харькове и, «отжав» пластиковое окно, проник в дом. Из дома злоумышленники похитили 50 тыс. грн., вещи и технику общей стоимостью около 150 тыс. грн.

Кроме того, мужчина забрал из кабинета дома табельное оружие хозяина дома. Похищенный пистолет он хранил у себя дома, что было обнаружено во время обысков в ходе следствия.

Следующее преступление, подозреваемый совершил в декабре 2016 года. Тогда он вместе с сообщниками ворвался в дом 45-летней харьковчанки. В это время женщина находилась дома. Напавшие угрожали ей ножом и били, от чего жертва потеряла сознание. Разбойники связали хозяйку, после чего вынесли из дома драгоценности, часы и технику почти на 650 тыс. грн.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей, со следствием он не сотрудничает и показаний не дает. Устанавливаются другие возможные лица, причастные к совершению преступления.