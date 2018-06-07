Главная Новости Власть Депутаты Харьковского облсовета проголосовали за создание общеукраинской базы педофилов
07.06.2018  19:20   

Депутаты Харьковского облсовета проголосовали за создание общеукраинской базы педофилов

Практически единогласно депутаты Харьковского областного совета поддержали обращение в Кабинет министров и Верховную Раду с требованием создания открытого реестра людей, которые ранее были осуждены за изнасилование или развращение несовершеннолетних.


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Украина – единственная страна, где до сих пор нет электронной базы педофилов. Между тем, такие реестры работают в США, Канаде и других странах. Открытая база помогает предупредить такие преступления и предотвратить их повторение.

«В первую очередь – это превентивная деятельность, состоящая, в первую очередь, из доверия населения. Конечно, любой открытый реестр является, в первую очередь, превентивной деятельностью, и работа полиции заключается в том, чтобы, работая с этими реестрами, также заниматься превентивной деятельностью с теми лицами, которые уже совершили преступления в данном направлении», – рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж.

Единая база позволит родителям проверить личность, которая находится рядом с их ребенком: любого учителя, репетитора, тренера или просто знакомого семьи.

Инициаторами обращения в Кабмин и парламент о создании открытого реестра педофилов стали депутат облсовета Валерия Мураева и юрист Вячеслав Марков.

«Мы видим реестр как правовой механизм превенции, т.е. предупреждение с опережением. Подобным образом создаются условия для недопустимости таких преступлений», – рассказывает декан факультета киберполиции ХНУВС Вячеслав Марков.

«Дети – самый незащищенный слой населения, потому что у них еще нет достаточных навыков для того, чтобы отличить добро от зла и принять решение в острых ситуациях. Для этого, прежде всего, должны держать руку на пульсе неравнодушные люди: родители, затем детские учреждения и, естественно, правоохранительные органы. Именно с этой целью областным советом было принято обращение по созданию открытого реестра педофилов», – объяснила инициативу депутат Харьковского областного совета Валерия Мураева.

Тэги:  сессия, облсовет, обращение, харьков
 
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