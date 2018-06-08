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08.06.2018  10:21   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Виля Бакирова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 июня, поздравил с днем рождения Виля Бакирова – Почетного гражданина Харькова, ректора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.


// city.kharkov.ua

«Ваша многолетняя педагогическая и научная деятельность, талант руководителя получили большой авторитет. Возглавляемый Вами университет принадлежит к лидерам высшего образования нашего государства и за ее пределами, занимая ведущие позиции во многих научных областях.

Желаю Вам крепкого здоровья, добра и согласия. Пусть Ваш профессиональный опыт и в дальнейшем способствует успешному реформированию системы образования», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, бакиров, харьков, поздравления
 
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