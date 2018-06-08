08.06.2018 10:21

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Виля Бакирова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 июня, поздравил с днем рождения Виля Бакирова – Почетного гражданина Харькова, ректора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.



// city.kharkov.ua

«Ваша многолетняя педагогическая и научная деятельность, талант руководителя получили большой авторитет. Возглавляемый Вами университет принадлежит к лидерам высшего образования нашего государства и за ее пределами, занимая ведущие позиции во многих научных областях.



Желаю Вам крепкого здоровья, добра и согласия. Пусть Ваш профессиональный опыт и в дальнейшем способствует успешному реформированию системы образования», - говорится в поздравлении городского головы.