Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Виля Бакирова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 июня, поздравил с днем рождения Виля Бакирова – Почетного гражданина Харькова, ректора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
«Ваша многолетняя педагогическая и научная деятельность, талант руководителя получили большой авторитет. Возглавляемый Вами университет принадлежит к лидерам высшего образования нашего государства и за ее пределами, занимая ведущие позиции во многих научных областях.
Желаю Вам крепкого здоровья, добра и согласия. Пусть Ваш профессиональный опыт и в дальнейшем способствует успешному реформированию системы образования», - говорится в поздравлении городского головы.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
влажн.:
давл.:
ветер: