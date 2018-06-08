08.06.2018 14:44

Председатель гаражного кооператива, давший разрешение на возведение 28 самостроев, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Фрунзенского районного суда обвинительный акт в отношении председателя одного из харьковских гаражных кооперативов по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины (самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом участке).



// stroyobzor.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, в 2002 году решением Харьковского городского совета указанном кооператива было предоставлено разрешение на сохранение 62 самовольно построенных гаражных боксов. Вместе с тем на земельный участок под самостроями необходимо было оформить техническую и проекта документацию.

Однако председатель кооператива проигнорировал эти требования. Более того, зная, что в кооперативе уже нет свободных, возведенных в законном порядке боксов, человек дал разрешение на строительство еще 28 гаражей. Незаконными постройками застроили участок коммунальной собственности стоимостью около 200 тыс. грн.

После принятия судебного решения местной прокуратурой будут приняты меры представительского характера.