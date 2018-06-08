08.06.2018 13:27

Три сотни харьковчан претендуют на финансирование из бюджета участия

Жители города Харькова подали 301 проектную заявку на финансирование из общественного бюджета (бюджета участия).



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Проекты принимались с 25 апреля по 25 мая на сайте «Портал харьковчанина». Теперь они будут рассматриваться до 25 июня Юридическим и профильными департаментами горсовета на соответствие этих проектов полномочиям органов местного самоуправления. После этого, в сентябре-октябре, они будут выставлены на портале для голосования харьковчан, которые смогут отдать свои голоса за понравившиеся, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

«301 проект - это хороший показатель по Украине. В других городах-миллионниках бюджет участия существует уже на первый год, а мы сейчас находимся на втором месте, опережает нас только Киев. Это доказывает активность харьковчан, их неравнодушие к жизнедеятельности города. Кроме того, это большой шаг к открытости бюджетной сферы, к пониманию, как работает городской бюджет, привлечение харьковчан и общественных организаций к принятию решений, к реализации их идей и задумок», - отметил Алексей Чубаров.



По его словам, поданные проекты направлены на развитие самых разных сфер жизни города: социальной, культурной, молодежной, спортивной и т. д. Например, авторы заявок предлагают создать Музей спорта и культурные хабы, открыть маршруты с туристическими электробусами, установить подъемники для людей с особыми потребностями на станциях метрополитена, заняться грамотным планированием городской среды с созданием пешеходных зон и пр. Общая стоимость реализации поданных проектов предварительно составляет 164 млн грн.



Председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове, член рабочей группы по внедрению бюджета участия Михаил Лазарев напомнил, что в этом году в бюджете города на реализацию проектов бюджета участия предусмотрено 50 млн грн.



«Наша рабочая группа приняла решение перенести финансирование на следующий год, чтобы было время на реализацию проектов. Как оказалось, не все они составлены грамотно в плане смет и описания концепций, поэтому будет проведена большая работа по их доработке. Таким образом, бюджетного года на реализацию всех этих проектов может не хватить. Для того чтобы в голосовании приняло участие максимально много проектов, мы перенесли их финансирование на следующий год. Это даст больше времени на их реализацию, в чем, я думаю, заинтересованы и авторы проектных заявок, и харьковчане, которые смогут эти проекты поддержать», - отметил Михаил Лазарев.

Напомним, в сентябре 2017 года в Харькове была принята Городская целевая программа «Общественный бюджет (бюджет участия) Харькова» на 2018-2021 годы. По задумке, те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов пользователей сайта «Портал харьковчанина», будут реализованы за средства городского бюджета.