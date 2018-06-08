Сессия Харьковского горсовета состоится 20 июня

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 июня Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 8 июня Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.