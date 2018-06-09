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09.06.2018  18:55   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Семиноженко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 9 июня, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя Совета директоров НТК «Институт монокристаллов» Владимира Семиноженко.


// Горсовет

«Примите искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности, осуществления самых смелых замыслов и идей. 

Пусть Ваши глубокие знания, колоссальный опыт, организаторские способности, настойчивость и целеустремленность неизменно помогают Вам в решении всех вопросов», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский Горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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