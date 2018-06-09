Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Семиноженко

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Гороскоп по знакам Зодиака на 9 июня Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.

Прогноз погоды в Харькове на выходные В выходные в город придут кратковременные дожди с грозами, тем не менее суббота ожидается теплее воскресенья.