Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Семиноженко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 9 июня, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя Совета директоров НТК «Институт монокристаллов» Владимира Семиноженко.
«Примите искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности, осуществления самых смелых замыслов и идей.
Пусть Ваши глубокие знания, колоссальный опыт, организаторские способности, настойчивость и целеустремленность неизменно помогают Вам в решении всех вопросов», - говорится в поздравлении городского головы.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
В выходные в город придут кратковременные дожди с грозами, тем не менее суббота ожидается теплее воскресенья.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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