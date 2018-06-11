11.06.2018 10:41

Воровка, снимавшая золото со школьниц, пойдет под суд

40-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.



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Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт по факту ряда грабежей (ч. 2 ст. 186 УК Украины) относительно 40-летней харьковчанки.



Досудебное расследование установило, что в течение января - марта текущего года злоумышленница снимала с детей золотые цепочки. Ее жертвами стали три девочки - 6,8 и 9 лет.



Своих жертв женщина находила в учебных заведениях Холодногорского района и рядом с ними. В одном случае злоумышленница подошла к девочке и попросила снять цепочку, чтобы ближе рассмотреть. Еще в двух - самостоятельно сняла украшения из детей. Когда золото попадало в руки женщины - она ​​убегала.



Следует отметить, что злоумышленница уже имела судимость за совершение аналогичных преступлений.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.



Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.