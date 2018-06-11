11.06.2018 12:08

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 11 июня, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

Ситуация вокруг здания суда спокойная. Правопорядок обеспечивают несколько правохранителей.



Геннадий Кернес с охранниками Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые проходят по делу как подозреваемые, уже прибыли в Киевский районный суд Полтавы.



Также тут присутствует часть адвокатов стороны защиты.



Из потерпевших в Полтаву прибыл Сергей Ряполов со своим адвокатом – Татьяной Зелькиной.



Второй потерпевший Александр Кутянин, как обычно, проигнорировал очередное заседание.



В Полтаву прибыли представители Генпрокуратуры.



На сегодняшнем заседании должны допросить нескольких свидетелей стороны защиты. Двое из которых – следователи Генпрокуратуры. На прошлом заседании их не смогли допросить, поскольку свидетели, не дождавшись вызова из зала суда, покинули здание, уехав в Киев.

Также сегодня должны допросить эксперта, который изучал главный вещдок по делу. А именно салфетку, на которой, по утверждению стороны обвинения, должны находиться капли крови потерпевшего Сергея Ряполова. Поскольку эксперт не может приехать в Полтаву для дачи показаний, его должны допросить в формате видеоконференции.

В суд прибыли представители ОБСЕ.

11.30 Все в зале ожидают судью Антонова.

11.36 Зашёл судья, заседание началось.



Начался допрос первого свидетеля – врача Главного бюро судмедэкспертизы Старовойтовой. Он проводится в режиме видеоконференции.

К допросу эксперта приступила сторона защиты.

В 2014 году свидетель работала заведующей отделением судмедэкспертизы и цитологии.

Как стало известно из допроса Старовойтовой, 24 марта за экспертизой в Центральное бюро судмедэкспертизы обратился главный следователь по особым делам Зубков.

Адвокат Изовитова спрашивает, кто доставил салфетку. По словам свидетеля, упакованную салфетку принес следователь Зубков вместе с постановлением.

Во время исследования, говорит эксперт, она не запрашивала материалов досудебного расследования, хотя такая возможность у нее была.

Адвокат Лидия Изовитова уточняет у эксперта, почему есть разногласия в материалах ее вывода. На бирке одни инициалы, в выводе – другие. В документах фигурирует Ряполов С.А и Ряполов С.О.

Как утверждает свидетель, согласно экспертизе, на салфетке были обнаружены следы крови и слюны.



Кровь принадлежит человеку (не животному), мужского пола, с 3-й группой крови.



Группу (Б) имеет около 20 процентов людей.



На давность биологических следов (кровь) экспертизы не проводились. Поскольку, говорит свидетель, нет таких методик.

12.08 Видеосвязь с Киевом прервалась из-за проблем со светом в столице.

В связи с отсутствием видеосвязи с экспертом в суде объявили небольшой перерыв.