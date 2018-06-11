Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 11 июня, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Ситуация вокруг здания суда спокойная. Правопорядок обеспечивают несколько правохранителей.
Геннадий Кернес с охранниками Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые проходят по делу как подозреваемые, уже прибыли в Киевский районный суд Полтавы.
Также тут присутствует часть адвокатов стороны защиты.
Из потерпевших в Полтаву прибыл Сергей Ряполов со своим адвокатом – Татьяной Зелькиной.
Второй потерпевший Александр Кутянин, как обычно, проигнорировал очередное заседание.
В Полтаву прибыли представители Генпрокуратуры.
На сегодняшнем заседании должны допросить нескольких свидетелей стороны защиты. Двое из которых – следователи Генпрокуратуры. На прошлом заседании их не смогли допросить, поскольку свидетели, не дождавшись вызова из зала суда, покинули здание, уехав в Киев.
Также сегодня должны допросить эксперта, который изучал главный вещдок по делу. А именно салфетку, на которой, по утверждению стороны обвинения, должны находиться капли крови потерпевшего Сергея Ряполова. Поскольку эксперт не может приехать в Полтаву для дачи показаний, его должны допросить в формате видеоконференции.
В суд прибыли представители ОБСЕ.
11.30 Все в зале ожидают судью Антонова.
11.36 Зашёл судья, заседание началось.
Начался допрос первого свидетеля – врача Главного бюро судмедэкспертизы Старовойтовой. Он проводится в режиме видеоконференции.
К допросу эксперта приступила сторона защиты.
В 2014 году свидетель работала заведующей отделением судмедэкспертизы и цитологии.
Как стало известно из допроса Старовойтовой, 24 марта за экспертизой в Центральное бюро судмедэкспертизы обратился главный следователь по особым делам Зубков.
Адвокат Изовитова спрашивает, кто доставил салфетку. По словам свидетеля, упакованную салфетку принес следователь Зубков вместе с постановлением.
Во время исследования, говорит эксперт, она не запрашивала материалов досудебного расследования, хотя такая возможность у нее была.
Адвокат Лидия Изовитова уточняет у эксперта, почему есть разногласия в материалах ее вывода. На бирке одни инициалы, в выводе – другие. В документах фигурирует Ряполов С.А и Ряполов С.О.
Как утверждает свидетель, согласно экспертизе, на салфетке были обнаружены следы крови и слюны.
Кровь принадлежит человеку (не животному), мужского пола, с 3-й группой крови.
Группу (Б) имеет около 20 процентов людей.
На давность биологических следов (кровь) экспертизы не проводились. Поскольку, говорит свидетель, нет таких методик.
12.08 Видеосвязь с Киевом прервалась из-за проблем со светом в столице.
В связи с отсутствием видеосвязи с экспертом в суде объявили небольшой перерыв.
Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с ленью, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове переменная облачность. Осадков синоптики не обещают.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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давл.:
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