11.06.2018 16:00

Полиция расследует нападение собак на мужчину

На Харьковщине по факту нападения собак на человека открыто уголовное производство.



// Нацполиция

О нападении, которое произошло в Дергачах 7 июня, в полицию сообщила местная жительница.



«Полицейские установили, что на 28-летнего парня на улице напали собаки породы питбуль. Животные находились без присмотра владельца, который в то время находился Харькове», - рассказал заместитель начальника Дергачевского ОП капитан полиции Максим Полупан.

Пострадавшего с травмами верхних и нижних конечностей госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу.

Хозяином животных оказался 36-летний местный житель. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 154 (нарушение правил содержания собак и кошек) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.



В настоящее время решается вопрос об изъятии животных у правонарушителя для проведения необходимых экспертиз.