11.06.2018 18:13

В Харькове продолжается кампания по сносу незаконно размещенных временных сооружений

Предприниматель установил летнюю площадку кафе по улице Роганской 117, не оформив на него никаких разрешительных документов.



// allkharkov.info

«Департаментом территориального контроля продолжается работа по обнаружении летних площадок, установленных на территории города без разрешительных документов. Данная летняя площадка, которая сейчас демонтируется, была выявлена ​​специалистами Департамента территориального контроля в конце прошлого года. Были собраны документы, установлено, что указанная летняя площадка установлена ​​без разрешительных документов. В связи с этим, исполнительным комитетом в феврале месяце 2018 года, было принято решение о принудительном демонтаже указанной площадки», - рассказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФ и временных сооружений Департамента территориального контроля Евгений Михайлов.

Выявление таких незаконно размещенных сооружений активно продолжается по всем районам города. С начала года уже демонтировано около 70 МАФов. Всего же в этом году в планах Департамента территориального контроля освободить харьковские улицы от двухсот таких объектов.

«С начала этого года уже снесено по территории города Харькова 67 самовольно размещенных объектов. Специалистами Департамента постоянно мониторятся все районы города Харькова, выявляются объекты самовольно размещенные и готовятся документы на исполнительный комитет на принудительный демонтаж указанных объектов», - сказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФ и временных сооружений Департамента территориального контроля Евгений Михайлов.