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13.06.2018  16:01   

17-летний парень ограбил на остановках 16 женщин

Вину несовершеннолетнего рецидивиста, который нападал и грабил женщин, ожидавших общественный транспорт, доказала в суде прокуратура.


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Харьковский районный суд области поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №6 и признал виновным 17-летнего ранее судимого за корыстные преступления жителя района в совершении ряда грабежей и разбоев (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, несовершеннолетнему злоумышленнику суд, с учетом предварительно неотбытых наказаний, вынес приговор - 8 лет лишения свободы.
 
«В суде доказано 16 эпизодов преступлений, совершенных в Харьковском и Змиевском районах области в течение 2016- 2017 гг. Утром злоумышленник вместе со своим сообщником приезжал на красных «Жигулях» на остановки общественного транспорта. Когда видели, что там стояла одна женщина и вокруг никого не было - несовершеннолетний выходил из авто, подбегал к жертве и вырывал из ее рук сумочку. Между тем сообщник ждал в машине. Когда парень с добычей возвращался в автомобиль, злоумышленники уезжали», – рассказал А. Яковлев
 
Кроме того, несовершеннолетний совершил еще и два разбойных нападения на женщин. Одно из них произошел в селе Тарановка. Перед тем, как выхватить из рук 48-летней женщины сумочку, парень ударил ее в лицо ногой. Второе – в пгт Высокий. Там несовершеннолетний, чтобы забрать личные вещи 44-летней женщины, подошел к ней сзади и толкнул ее рукой в ​​затылок.
 
27-летнего сообщника суд признал виновным в совершении грабежей (ч. 2 ст. 186 УК Украины) и наказал его 5 годами за решеткой.
 
Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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