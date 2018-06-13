13.06.2018 16:44

Прокуратура хочет «вернуть» помещения в центре Харькова стоимостью более миллиона гривен

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении государству помещения в самом центре Харькова и взыскании с недобросовестного арендатора задолженности платы.



//mignews.ua

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в 2017 году Региональное отделение Фонда госимущества в области заключило с одной из общественных организаций договор аренды помещения на ул. Сумской стоимостью более 1,2млн. грн. Однако, арендатор более полугода не выполнял своих финансовых обязательств.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованиями о расторжении указанного договора и взыскании с недобросовестного арендатора накопленной задолженности.

Сейчас иск находится в производстве суда.