Прокуратура хочет «вернуть» помещения в центре Харькова стоимостью более миллиона гривен

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении государству помещения в самом центре Харькова и взыскании с недобросовестного арендатора задолженности платы.
Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в 2017 году Региональное отделение Фонда госимущества в области заключило с одной из общественных организаций договор аренды помещения на ул. Сумской стоимостью более 1,2млн. грн. Однако, арендатор более полугода не выполнял своих финансовых обязательств.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованиями о расторжении указанного договора и взыскании с недобросовестного арендатора накопленной задолженности.
Сейчас иск находится в производстве суда.
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