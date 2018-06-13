Главная Новости Власть Прокуратура хочет «вернуть» помещения в центре Харькова стоимостью более миллиона гривен
13.06.2018  16:44   

Прокуратура хочет «вернуть» помещения в центре Харькова стоимостью более миллиона гривен

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении государству помещения в самом центре Харькова и взыскании с недобросовестного арендатора задолженности платы.


//mignews.ua

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в 2017 году Региональное отделение Фонда госимущества в области заключило с одной из общественных организаций договор аренды помещения на ул. Сумской стоимостью более 1,2млн. грн. Однако, арендатор более полугода не выполнял своих финансовых обязательств.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованиями о расторжении указанного договора и взыскании с недобросовестного арендатора накопленной задолженности.

Сейчас иск находится в производстве суда.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  помещение, аренда, харьков, прокуратура
 
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