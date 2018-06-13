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13.06.2018  17:00   

Геннадий Кернес встретился с послом Голландии

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 13 июня провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в Украине Эдуардом Хуксом.


// city.kharkov.ua

Стороны обсудили широкий круг вопросов - от возможности сотрудничества частных бизнес-компаний и коммунальных предприятий с голландскими коллегами до общественно-политической ситуации в Харькове, работы городской власти с переселенцами.

Геннадий Кернес, в частности, рассказал послу о сотрудничестве города с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Мировым банком.

«У нас с ними серьезные проекты на сотни миллионов долларов. Недавно были подписаны договоры на финансирование продолжения строительства Харьковского метрополитена, закупку нового подвижного состава, строительство современного мусороперерабатывающего комплекса. Также работаем в направлении модернизации систем тепло- и водоснабжения, переработки илового осадка, энергоэффективности зданий бюджетной сферы. Отмечу также, что в процессе проведения бюджетной децентрализации Харьков стал получать дополнительные финансовые ресурсы, которые направляются на улучшение условий жизни горожан», - сообщил Геннадий Кернес.

Эдуард Хукс подчеркнул, что Харьков с Нидерландами связывают особые отношения еще со времен Евро-2012 по футболу, а также в связи с трагедией со сбитым в 2014 году «Боингом» Малайзийских авиалиний, когда город помогал в отправке на родину тел погибших, в том числе почти 200 голландских граждан. Посол выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество будет продолжено во многих других сферах, которые могли бы принести взаимовыгодную пользу, -  водоочистке, логистике, транспорте, сельском хозяйстве и пр.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, встреча, харьков
 
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