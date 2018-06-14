Мужчина умер от побоев, нанесенных приятелем из-за «старых обид»

Первомайский районный суд Харьковской области признал виновным 39-летнего местного жителя в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Драка произошла в ноябре 2017 года в городе Первомайском. Двое товарищей пьянствовали вместе с самого утра. Под вечер им стало грустно и они решили пойти в гости к знакомой. Там между ними возникла ссора. Мужчины вспомнили друг другу прошлые долги и обиды. Спор перерос в драку.
Один из собутыльников повалил другого на пол и бил его руками и ногами. Драку розмирила хозяйка. Она пригласила соперников за стол, где уже по рюмкам была разлита водка. Видлупцьований человек отказался подниматься с пола, а вот его обидчик ушел за стол.
Через некоторое время хозяйка начала спроваживать гостей. Пострадавший отказался и остался лежать на полу, а другой пошел.
Утром женщина обнаружила, что избитый умер.
Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма и своевременно оказана медицинская помощь могла бы спасти человеку жизнь.
Осужденный признал свою вину и пояснил, что не хотел убивать товарища и даже не думал, что все может так закончиться.
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Сейчас прокуратура направила в суд апелляционную жалобу с требованием назначить злоумышленнику более строгое наказание.
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